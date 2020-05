Het aantal vacatures op de site van het UWV is sinds het begin van de coronacrisis halverwege maart met een kwart gedaald, meldt het uitvoeringsinstituut donderdag.

Met name het aantal vacatures in de dienstverlenende sectoren, waaronder de horeca en de schoonmaaksector, is afgenomen. "Ook in de commerciële beroepen is het aantal vacatures flink gedaald. Zo waren er bijvoorbeeld minder verkoopmedewerkers nodig", aldus het UWV.

In bepaalde sectoren waren werkgevers juist op zoek naar meer personeel, zoals in de ICT-sector. Dat heeft volgens het UWV te maken met de toegenomen populariteit van online diensten. Ook in de bouw en het onderwijs was meer werk.

Voor de coronacrisis stonden volgens het UWV gemiddeld ruim 170.000 vacatures open. In de eerste drie weken na de uitbraak was dat gedaald naar 142.000 en in de drie weken daarna naar zo'n 128.000.

