Woningcorporaties gaan sneller dan verwacht 80.000 sociale huurwoningen bouwen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag samen met koepelorganisatie Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De betaalbare huurwoningen worden met een korting op de verhuurdersheffing gebouwd.

De regeling is begin dit jaar in het leven geroepen om sneller meer betaalbare woningen te kunnen bouwen. Normaliter betalen woningbouwers een heffing van ongeveer een half procent over de WOZ-waarde van huurwoningen, maar door de regeling krijgen corporaties voor de bouw van een sociale huurwoning een belastingkorting van maximaal 25.000 euro.

Woningcorporaties maken dankbaar gebruik van deze regeling: in de eerste vijf maanden is de korting van in totaal 1 miljard euro al op, terwijl de regeling bedoeld was voor een periode van tien jaar.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) schrijft in een Kamerbrief dat er op 4 mei al aanvragen zijn ingediend met een totaalwaarde van bijna 1,7 miljard euro, goed voor zo'n 75.000 sociale huurwoningen. "Ik heb altijd gezegd dat de 1 miljard euro die voor de komende tien jaar beschikbaar is gesteld ook in 1 jaar uitgegeven mag worden. Dat dit nu ook werkelijkheid wordt is goed nieuws. Er kunnen nu snel heel veel nieuwe huizen met een lage huur bijgebouwd worden", aldus Ollongren.

Tot 1 juli kunnen wooncorporaties nog aanvragen doen, maar dan sluit de minister de kortingsregeling. In die kleine twee maanden verwacht Ollongren dat er nog eens aanvragen voor vijfduizend betaalbare woningen bij komen, waarmee het totaal op 80.000 woningen komt.