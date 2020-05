Veel consumenten zullen ook online boodschappen blijven doen wanneer de coronamaatregelen tot het verleden behoren. Dat zegt marktonderzoeker Nielsen woensdag.

"De consumenten hebben nieuw gedrag geadopteerd", aldus Olivier Lamara, in Europa verantwoordelijk voor de retailtak van Nielsen.

Voor Nederland is ook gekeken naar welke productgroepen ook na het coronavirus meer online gekocht zullen worden. De bereidheid om gereedschappen, dranken en verpakte voedingsmiddelen online te kopen steeg het snelst. Ook versproducten kunnen op meer online belangstelling rekenen.

Dat zijn volgens Sonja van den Berg, die zich bij Nielsen met consumentengedrag bezighoudt, "belangrijke veranderingen in de manier waarop de consument na COVID-19 wil gaan winkelen".

De omzet van supermarkten die Nielsen wekelijks bijhoudt, lag in Nederland vorige week opnieuw hoger dan in dezelfde week vorig jaar. In week 19 werd 12,6 procent meer omzet gedraaid.

