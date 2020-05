Brancheorganisatie IATA heeft becijferd dat de passagiersluchtvaart tot 2025 onder het niveau van 2019 zal blijven. De vraag naar vluchten zal waarschijnlijk pas in 2023 helemaal terug zijn, terwijl het herstel van het vliegverkeer nog twee jaar langer zal duren. Dat maakt IATA op woensdag bekend.

Het vliegverkeer wordt berekend op basis van het aantal kilometers per betalende passagier. Dit zal volgens IATA ook in 2025 nog altijd 10 procent lager liggen ten opzichte van het niveau in 2019.

Hoe de vraag naar tickets en het vliegverkeer precies zullen herstellen, is koffiedik kijken, waarschuwt IATA. In hun basisscenario gaat de brancheorganisatie uit van een economische opleving later dit jaar en gedurende 2021.

IATA verwacht dat binnenlandse vluchten in het derde kwartaal van dit jaar weer langzaam op gang zullen komen. Internationale vluchten zullen veel langzamer opgestart worden.

Uit een in april door IATA gehouden enquete onder reizigers blijkt dat 58 procent van de ondervraagden in eerste instantie heel terughoudend zal zijn met vliegen. Het grootste deel daarvan ziet op tegen de verplichte quarantaine. Dat is voor 69 procent tevens een reden om überhaupt niet te vliegen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.