Landen die gedogen dat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen de consument geen keuze geeft tussen een voucher of geld terug, zijn volgens de Europese Commissie (EC) in overtreding van de Europese regels. Dat zei Eurocommissaris Margrethe Vestager woensdag.

Na afloop van een persconferentie over het toerisme in het kader van de coronacrisis, zei de commissaris van mededinging dat er brieven onderweg zijn naar de betreffende lidstaten om hen hierop te wijzen. Onder meer Nederland gedoogt de voucherconstructie.

"We staan erop dat elke burger het recht heeft op zijn geld terug", aldus Vestager. Dat is Europese wetgeving. Reisbrancheorganisatie ANVR kwam in Nederland als eerste met de 'coronavoucher' op de proppen. Op deze manier konden de touroperators geld in kas houden, wat hen zou behoeden voor een faillissement.

Mocht de touroperator toch failliet gaan, dan was de voucher gedekt door garantiefonds SGR. Niet lang na de touroperators introduceerden ook de luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Transavia, de voucher. De Eurocommissaris zegt te begrijpen dat de bedrijven het geld hard nodig hebben. "En als iemand een voucher wil accepteren en zich dat kan veroorloven, dan is dat prima."

Maar als een consument zijn geld terug wil, dan moet de touroperator of luchtvaartmaatschappij daar gehoor aan geven. De keuze is dus aan de consument.

Voucher moet ook aantrekkelijker worden

Verder vindt Vestager dat de voucher ook aantrekkelijker gemaakt kan worden door er extra services aan te koppelen en ze flexibeler te maken. Ook oppert zij de mogelijkheid dat de lidstaten garant kunnen staan voor die voucher.

De ANVR pleit daar ook voor aangezien de teller voor de uitgegeven vouchers inmiddels flink oploopt.