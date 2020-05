Reisbrancheorganisatie ANVR brengt advies uit over de datum waarop reizen weer kunnen worden hervat, maar laat individuele reisorganisaties wel de keus om hier naar eigen inzicht van af te wijken. Een dwingende datum is niet haalbaar, zegt een woordvoerder woensdag tegen NU.nl.

Internationale reizen zijn op dit moment nog niet mogelijk, maar tot en met wanneer vakanties precies geannuleerd zijn, verschilt per reisorganisatie. ANVR en TUI houden 18 juni aan, terwijl Sunweb kiest voor eind mei en Corendon voor 15 juni. Luchtvaartmaatschappij Transavia houdt het op 3 juni.

De grote verschillen leiden tot te veel onduidelijkheid bij de consument, betoogde TUI dinsdag. De touroperator riep de branche daarom op om één lijn te trekken.

"We adviseren natuurlijk niet zomaar een datum, we hopen dat onze leden zich erachter scharen", aldus een woordvoerder van ANVR. "Maar als reisorganisaties om hen moverende redenen aangeven dat ze bepaalde reizen al kunnen aanbieden, dan mag dat. Dan moeten ze dat zelf met hun reizigers communiceren."

De brancheorganisatie baseert haar advies niet alleen op RIVM-richtlijnen en overheidsinformatie, maar ook op besluiten van vervoerders zoals luchtvaartmaatschappijen en ontwikkelingen in diverse landen. Dit maakt dat het advies niet vaststaat, maar telkens wordt aangepast aan de laatste ontwikkelingen.

'We hopen dat een deel van de zomer gebruikt kan worden'

"Het is van heel veel factoren afhankelijk wanneer we weer mogen. Ieder land zit ook in een andere fase: de ene bestemming heeft nog veel besmettingen, de andere bestemming zegt dat het prima gaat en wil weer reizigers gaan toelaten. Vervolgens moet je als reisorganisatie gaan kijken hoe je dat veilig kunt gaan uitvoeren. Dat is de volgende stap."

De ANVR benadrukt dat de branche het nu uitzonderlijk moeilijk heeft en dat de twintigduizend werknemers van reisbureaus en touroperators hun baan niet zeker zijn. "We zijn de voorjaarsvakantie al kwijtgeraakt, net als de meivakantie en de stedentrips in de maand juni. We hopen van harte dat een deel van de zomer toch nog gebruikt kan worden. Wat we in ieder geval zeker weten: de vakantie zal er niet zo uitzien als vorig jaar."

