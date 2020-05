Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om naar de bioscoop te gaan. Pathé heropent geleidelijk vestigingen, maakt de bioscoopketen woensdag bekend. Ook de kleinere bioscopen en filmtheaters openen dan waarschijnlijk de deuren, laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) woensdag aan NU.nl weten.

"We hebben nog geen signalen ontvangen van bioscopen die in juni niet opengaan", vertelt NVBF-directeur Gulian Nolthenius. Momenteel is de organisatie nog wel bezig met een inventarisatie die een definitief beeld moet geven.

In de bioscopen gelden straks strenge regels. Zo mogen alleen individuen, groepjes van maximaal twee personen en grotere groepen die samen een huishouden vormen bij een Pathé-vestiging naar binnen. Zoals besloten door het kabinet, geldt er van 1 juni tot 1 juli een maximumcapaciteit van dertig bezoekers per zaal. Daarna geldt een maximum van honderd personen.

Aan de deur worden vragen over de gezondheid gesteld. Als iemand ziekteverschijnselen vertoont, zal de bioscoop deze persoon de toegang weigeren. Ook in de bioscopen is de anderhalvemeterregel van kracht.

Bij Pathé is de filmprogrammering vanwege het coronavirus aangepast. Films die net voor de sluiting van de bioscopen waren uitgekomen, worden nog steeds gedraaid. Daarnaast worden oudere films op het witte doek vertoond.

'Dertig mensen per zaal is niet rendabel'

De NVBF zei donderdag in gesprek met NU.nl teleurgesteld te zijn dat de bioscopen en filmtheaters vanaf 1 juni maximaal dertig mensen per zaal mogen verwelkomen. Volgens de organisatie is dat niet rendabel.

Uit een eerste berekening blijkt dat de bioscopen en filmtheaters zeker 10 miljoen euro omzet per week zijn misgelopen sinds de sluiting op 15 maart.