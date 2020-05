Certificeringsbedrijf Kiwa heeft een nieuw keurmerk ontwikkeld om bedrijven te toetsen op de maatregelen die ze nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Center Parcs is het eerste bedrijf dat het keurmerk ontvangt en daarmee de vakantieparken heropent. Dat maken beide bedrijven woensdag bekend.

Kiwa zegt het keurmerk te hebben ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en de internationale standaarden. "We hebben het niet laten toetsen door het RIVM", zegt een woordvoerder desgevraagd.

Het instituut heeft het handboek dat Center Parcs heeft gemaakt, getoetst op de richtlijnen. "En we doen reguliere controles." Met het keurmerk in de hand, opent Center Parcs na een sluiting van negen weken vanaf volgende week de eerste parken weer. Eind mei volgen de meeste andere. "In alle vakantieparken wordt volledig op basis van de overheids- en RIVM-richtlijnen gewerkt, er zijn verschillende aanpassingen gedaan", laat het bedrijf weten.

Ook de zwembaden zullen gewoon open zijn, daar wordt gewerkt met een tijdslot, waardoor de maatregelen zoals het afstand houden voldoende gewaarborgd zouden zijn. "De beslissing om de parken opnieuw te openen, is ingegeven door de versoepeling van de coronarestricties van de overheid", aldus Center Parcs.

Er zijn looproutes aangebracht, het personeel heeft extra training gehad, het incheckproces is volledig digitaal gemaakt en bezoekers kunnen hun handen op diverse plaatsen desinfecteren. "Wij hebben gecontroleerd of aan de voorwaarden is voldaan, verder komt het aan op het gedrag van de medewerkers en gasten", zegt de Kiwa-woordvoerder. "Daar gaat het keurmerk niet over."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.