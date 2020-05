De Britse economie is in maart met 5,8 procent gekrompen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van het Britse statistiekbureau ONS. Het gaat om de grootste krimp sinds ONS de bbp-groei bijhoudt. Over het hele kwartaal kromp de economie met 2 procent.

De schade lijkt mee te vallen vergeleken met de krimpcijfers van de eurozone: die kromp met 3,8 procent. Dit verschil valt te verklaren door het late moment waarop de Britse economie op slot ging. De crisismaatregelen werden op 23 maart ingevoerd, later dan in andere Europese landen.

Naar verwachting zal de economische schade over april daarom ook veel groter zijn, omdat de economie de hele maand op slot zat. De Britse centrale bank Bank of England verwacht zelfs een gigakrimp van 25 procent voor het tweede kwartaal.

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa het zwaarst getroffen land met meer dan 32.000 mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het land lijkt de piek inmiddels gepasseerd te zijn, waardoor de regering van premier Boris Johnson heeft besloten de coronamaatregelen te versoepelen.

