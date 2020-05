Brussels Airlines, met Brussel als thuisbasis maar eigendom van de Duitse Lufthansa Group, schrapt een kwart van de banen en krimpt de vloot met bijna een derde in vanwege de coronacrisis. Alle vliegtuigen van de maatschappij staan sinds 21 maart aan de grond.

De airline is met zowel de Belgische overheid als moederbedrijf Lufthansa in gesprek over financiële steun.

Volgens Brussels Airlines liep het aantal boekingen als gevolg van de coronacrisis al sinds 28 februari terug. In de periode daarna ging het van kwaad tot erger. "Met dagen waarop het aantal annuleringen het aantal boekingen oversteeg", aldus de maatschappij in een toelichting op de aanstaande reorganisatie.

De maatschappij zegt op dit moment 1 miljoen euro per dag te verliezen, omdat er geen geld binnenkomt terwijl de vaste lasten doorlopen. Brussels Airlines wil het aantal gedwongen ontslagen beperken en gaat daarover in overleg met de vakbonden.

Na de reorganisatie, waarbij ook het bestemmingennetwerk onder de loep genomen wordt, is Brussels Airlines een kwart kleiner.

