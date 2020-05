ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 395 miljoen euro geleden. Dat heeft vooral te maken met geld dat de bank opzij moest zetten voor twee klanten waar de bank honderden miljoenen op heeft verloren en met geld dat de ABN denkt niet meer terug te zien in verband met de lage olieprijs en de coronacrisis.

Voor die zaken plus de reguliere voorziening moest in totaal 1,1 miljard euro opzijgezet worden, maakte ABN AMRO woensdag bekend bij de publicatie van de cijfers over de eerste drie maanden van 2020.

Eind maart werd al bekend dat ABN voor 235 miljoen euro het schip in is gegaan met een klant van de afdeling ABN AMRO Clearing. Volgens een woordvoerder van de bank moest nog 225 miljoen euro apart gezet worden voor een grote klant in de oliehandel. "Waar een lening mogelijk niet van terugkomt", aldus de bank.

Verder heeft ABN 511 miljoen euro gereserveerd voor leningen en hypotheken die mogelijk niet worden terugbetaald als gevolg van de coronacrisis en de afgenomen vraag naar olie. "De oliemarkt wordt mede beïnvloed door de coronacrisis", licht de woordvoerder van ABN toe. Als gevolg van de coronacrisis is de economische activiteit afgenomen en in het kielzog daarvan de vraag naar olie- en olieproducten.

Ten slotte zet ABN 140 miljoen euro opzij als 'reguliere voorziening' voor tegenvallers die niet met olie, het coronavirus of de twee grote klanten te maken hebben. De nieuwe CEO van ABN, Robert Swaak, spreekt van een "uitdagende maar ook spannende tijd" om bij ABN als topman aan de slag te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.