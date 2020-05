Wanneer de Europese landen die deel uitmaken van de eurozone toch besluiten tot de uitgifte van zogenoemde coronabonds, dan profiteert ook Nederland daar op termijn van. Dat zegt hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank (ECB) in een dinsdagavond verschenen interview met De Telegraaf.

De coronabonds, obligaties die gezamenlijk door de lidstaten zouden worden uitgegeven om de financiële nood als gevolg van de coronacrisis te lenigen, zijn omstreden. Onder andere Nederland is tegen de uitgifte ervan, omdat de landen die de financiën beter op orde hebben dan opdraaien voor de slechter presterende economieën.

De econoom van de ECB zegt niet expliciet of het schuldpapier er al dan niet zou moeten komen. "Dat is aan de lidstaten zelf. Maar er zijn sterke indicaties dat er bij internationale beleggers veel vraag naar zou zijn", aldus Lane in De Telegraaf. Hij wijst er wel op dat het nu om een andere situatie gaat dan ten tijde van de eurocrisis.

"Toen ging het over het gezamenlijk herfinancieren van bestaande schulden. Nu gaat het over het gezamenlijk uitgeven van nieuwe schuld die nodig is om deze schok, die alle landen raakt, tegen te gaan", zegt hij, doelend op de coronacrisis.

Lane is duidelijk wel voorstander van de nieuwe eurobonds. "Als sommige landen niet genoeg kunnen doen om het virus tegen te gaan, heeft de hele EU daar last van. Coronabonds zouden voor veel landen goedkopere financiering betekenen."

Ook Nederland zou daar op termijn van profiteren. "Op de lange termijn denk ik dat dit tot een hogere welvaart leidt in de hele eurozone." En dat is ook in het belang van Nederland, benadrukt de hoofdeconoom.