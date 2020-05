Twitter heeft werknemers laten weten dat ze "voor altijd" thuis mogen blijven werken, als ze dat willen. Dat blijkt dinsdag uit een interne mail die in handen is van onder meer CNBC.

Het bedrijf schrijft dat het een van de eerste ondernemingen was die medewerkers vanaf huis liet werken vanwege de pandemie, maar niet van plan te is om ook één van de eersten te zijn die mensen weer naar kantoor stuurt. Wie wel weer op locatie wil werken zodra dat kan, krijgt daartoe wel de mogelijkheid. Dat is op zijn vroegst vanaf september.

Twitter is het eerste grote bedrijf dat een dergelijke toezegging doet over thuiswerken. Techgiganten als Google en Facebook hebben wel gemeld dat werknemers waarschijnlijk heel 2020 niet naar kantoor hoeven komen, maar melden vooralsnog niets over de langere termijn.

Overigens was Twitter al langer van plan om mensen meer vanuit huis te laten werken. CEO Jack Dorsey zei al in het vierde kwartaal van 2019 dat hij "een meer verspreid personeelsbestand" voor ogen had, omdat dat het werk ook ten goede zou komen.

'Thuiswerken wordt normaler'

De discussie over thuiswerken verliep voorafgaand aan de coronacrisis moeizaam, stellen activisten. Zij zeggen dat chronisch zieken en mensen met een handicap veelal werden afgewezen als ze vroegen of ze op afstand mochten werken, omdat dit volgens veel werkgevers onmogelijk zou zijn.

Door de pandemie lijkt dit debat gekanteld. CNBC schrijft dat experts verwachten dat thuiswerken ook na het bezweren van de pandemie normaler zal worden gevonden en dus meer voor zal komen. Zakenreizen daarentegen zouden juist minder gewoon worden.

