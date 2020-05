Het grootste deel van Nederlandse ondernemers verwacht te kunnen overleven in de zogeheten anderhalvemetersamenleving, waarin maatregelen genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat blijkt dinsdag uit een enquête van de Kamer van Koophandel (KvK) onder bijna zesduizend ondernemers.

Ruim een derde van de ondernemers zegt tegen de KvK de anderhalvemetersamenleving zeker of waarschijnlijk te overleven. Een op de vier ondernemers verwacht juist zeker of waarschijnlijk kopje onder te gaan door de aanpassingen.

Uit de enquête van KvK blijkt dat de stemming het negatiefst is in de horeca en de persoonlijke dienstverlening, zoals kappers en rijschoolhouders. Zestig procent van hen zegt niet te kunnen overleven in de anderhalvemetersamenleving.

De detailhandel behoort volgens de KvK tot de meest optimistische sectoren: bijna drie kwart van de retailers verwacht overeind te blijven in de anderhalvemetersamenleving.

Wel moet moet een meerderheid van de ondernemingen nog aanpassingen doen aan hun zaak. Zo zou volgens de enquête van de KvK nog zes op de tien ondernemingen aanpassingen moeten doen. Vier op de tien zou zelfs nog helemaal geen aanpassingen gedaan hebben.

