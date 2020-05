Philips gaat medische beademingsapparaten leveren aan ziekenhuizen in de Europese Unie. Het Nederlandse elektronicabedrijf bereikte hierover dinsdag een deal met de Europese Commissie.

Veel mensen uit EU-landen zijn besmet met het coronavirus, waardoor de vraag naar beademingsapparaten enorm is gegroeid. In maart startte de Europese Commissie een gezamenlijke aanbestedingsregeling voor alle lidstaten om aan die vraag te kunnen voldoen.

Inmiddels zijn er in de EU contracten gesloten met diverse producenten, waaronder nu ook Philips. Vorige week sprak EU-gezondheidscommissaris Stella Kyriakides over een afspraak met het bedrijf voor de productie van vijftienduizend apparaten per week. De namen van andere bedrijven blijven vooralsnog onbekend, omdat de deals nog niet officieel zijn afgerond.

Philips bereikte begin april ook al een deal met de Verenigde Staten. Het bedrijf levert daar in 2020 43.000 beademingsapparaten, waarvoor het 647 miljoen dollar (ruim 596 miljoen euro) ontvangt.

Hoeveel geld de producent van de EU ontvangt voor de nieuwe afspraak, is niet openbaar gemaakt. Het aandeel Philips staat op de Amsterdamse beurs om 14.30 uur zo'n 0,33 procent in de plus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.