TUI heeft internationale reizen tot en met 18 juni geannuleerd, terwijl branchegenoten andere datums hanteren. De reisbranche zou met brancheorganisatie ANVR één lijn moeten trekken wat betreft annuleringen, zegt een woordvoerder van de grootste Nederlandse reisorganisatie dinsdag tegen NU.nl.

Waar TUI een datum van 18 juni hanteert, werkt branchegenoot Corendon met een datum van 25 juni. Sunweb en Transavia houden vooralsnog 27 mei als datum aan.

"Er zijn veel verschillende informatiebronnen voor de consumenten. Om dat wat overzichtelijker en duidelijk te houden, is het wel handig om als branche met eenzelfde datum naar buiten te treden", aldus een woordvoerder van TUI.

Door tot en met 18 juni geen internationale reizen aan te bieden, verlengt TUI de reeds bestaande maatregel met drie weken. Sunweb en Transavia hebben daar nog geen besluit over genomen.

"Hiermee volgen we het ritme van de ontwikkelingen in de vakantielanden en handelen we in gezamenlijkheid met branchevereniging ANVR", aldus TUI in een verklaring op de eigen website.

'Continu kijken naar wat mogelijk is'

De TUI-woordvoerder laat weten dat de datum is gekozen in overeenstemming met het beleid van het kabinet, maar dat daarbij ook rekening is gehouden met de beperkingen in de vakantielanden.

"We willen de datum ook weer niet al te ver naar voren zetten. Want wanneer het mogelijk wordt om - al dan niet gedeeltelijk - op te starten, willen we onze reizigers die mogelijkheid ook bieden", aldus een woordvoerder. Reeds geboekte binnenlandse vakanties vanaf 29 mei zijn overigens niet geannuleerd.

Sunweb heeft nog geen veranderingen doorgevoerd. De Sunweb-vakanties tot en met 27 mei zijn geannuleerd, maar er zijn wel uitzonderingen. Zo zijn reizen naar Griekenland en Cyprus sowieso tot en met respectievelijk 31 mei 11 juni uitgesloten. Voor andere bestemmingen is het afwachten wat de lokale autoriteiten beslissen.

Bij Transavia zijn alle vluchten van en naar Nederland tot en met 27 mei geschrapt, al houdt de luchtvaartmaatschappij volgens een woordvoerder wel een vinger aan de pols.

"Wij kijken continu wat we kunnen en mogen en wat de passagier wil. Daar wordt ook deze week weer naar gekeken." Mogelijk wordt er op korte termijn meer bekendgemaakt.

