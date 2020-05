Het lukt de winkeliers in onvoldoende mate om afspraken te maken met de eigenaren van de winkelpanden over het opschorten van de huurbetalingen. Dat zegt Detailhandel Nederland dinsdag op basis van een enquête onder de achterban. Ook zou het kwijtschelden van huur bespreekbaar moeten worden.

"We vinden dat de pijn gedeeld moet worden en dat gebeurt nu in onvoldoende mate", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. "Als de winkelier straks failliet is, levert dat ook een probleem op voor de verhuurder."

Detailhandel Nederland ondervroeg zo'n 250 leden. Ongeveer 90 procent daarvan heeft vanwege de coronacrisis contact gezocht met de eigenaar van het vastgoed waarin hun winkel zit. "De communicatie verloopt stroef", aldus de woordvoerder. Van de winkeliers die contact hebben gezocht, is het in de helft van de gevallen gelukt afspraken te maken over het verminderen van de betalingen.

"Bij een derde daarvan is de helft van de te betalen huur voor april en mei opgeschort, bij nog eens een derde gaat het om de helft tot drie kwart en de laatste groep kreeg uitstel voor een percentage daarboven." Volgens Detailhandel Nederland is alleen het opschorten van de huur niet meer voldoende.

"Winkeliers hebben veel omzet verloren en dat gebeurt nog steeds. Kwijtschelding zou bespreekbaar moeten worden." Dat zou in een tweede steunpakket ter sprake moeten komen vindt de organisatie. "Voor eind mei gaan Detailhandel Nederland, vertegenwoordigers uit de vastgoedbranche, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Vereniging van Banken weer om tafel."