Bezoekers van een café of restaurant kunnen als het aan brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ligt, met vier personen aan een tafeltje zitten of met zijn vieren aan de bar. Als het gaat om een huishouden dat uit meer personen bestaat, dan mogen die ook bij elkaar aanschuiven.

Dat is een van de richtlijnen die KHN heeft opgesteld om opening van de horeca in de anderhalvemetersamenleving mogelijk te maken, zo blijkt uit het dinsdag gepubliceerde protocol. Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts gaat het om een raamwerk dat op allerlei punten nog aangepast kan worden.

"Het was vanuit de overheid nodig dit protocol op te stellen, zodat we mogen opengaan en vanuit de sector om aan te geven wat ervoor nodig is om het enigszins economisch aantrekkelijk te maken", aldus Beljaarts. Woensdag worden de richtlijnen nog besproken met bewindslieden en de veiligheidsregio's.

Het uitgangspunt van alle regels is dat mensen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand moeten bewaren. Dat geldt voor zowel bezoekers als werknemers en leveranciers. Ook wordt meer gelet op de hygiëne en moeten gasten reserveren voordat ze komen.

Bij gezondheidsklachten niet welkom

De horeca zegt ook toe dat de regels zichtbaar worden gemaakt voor de bezoekers, ze komen te hangen bij de terrassen, bij de ingangen, binnen en ze worden gepubliceerd op de website en social media. Net als bij de contactberoepen, worden klanten bij aankomst in de horeca gevraagd naar hun gezondheid. Als ze klachten hebben, zijn ze niet welkom.

In het protocol dat KHN voor de achterban heeft opgesteld, staat dat de horeca niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gedrag van gasten of leveranciers dat in strijd is met de regels. De sector is ook geen voorstander van handhaving.

Tenslotte wil KHN ook zekerstellen dat de horecaondernemers een beroep kunnen blijven doen op de financiële steunmaatregelen van de overheid. Het protocol is opgesteld op initiatief van de branchevereniging. Het ministerie van Economische Zaken, werknemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, adviesbureau McKinsey en ondernemers uit de sector hebben eraan meegewerkt.

