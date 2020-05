Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in de maand april verder opgelopen vergeleken met de maand ervoor. In de eerste vier maanden van dit jaar gingen ruim 3 procent meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode vorig jaar meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

In april waren het er 75 meer dan in maart. Volgens het CBS is de stijgende trend al in september 2018 ingezet, ruim voor de coronacrisis dus. "Het aantal faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op."

Het CBS benadrukt dat in de cijfers over april de effecten van de coronacrisis nog niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Tussen het aanvragen van een faillissement en de daadwerkelijke faillietverklaring door de rechtbank kunnen enkele weken zitten. "Vanaf de eerste week april houden de rechtbanken de rekesten (als een andere partij de rechter verzoekt om een bedrijf failliet te laten verklaren) voor ten minste vier weken aan, tenzij er sprake is van spoed."

Het aantal bedrijven dat in april bankroet ging, was volgens het statistisch bureau het hoogste sinds januari 2017. In totaal ging het om 320 bedrijven en instellingen, eenmanszaken worden hierin niet meegeteld. "Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca."

Het aantal bedrijven dat het financieel niet meer kon bolwerken, bereikte in mei 2013 een piek. Daarna zette tot september 2017 de daling in. "Het aantal faillissementen bereikte in september 2018 het laagste niveau sinds 2001. Daarna is de trend licht stijgend."