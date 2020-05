Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen en failliet dreigen te gaan, kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verhoogt hiervoor de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) met 240.000 euro.

Staatssecretaris Mona Keijzer ziet de maatregel als een "andere manier om ondernemers bij te staan", naast de financiële noodpakketten.

Door de hulp gratis te maken, moet de drempel worden weggenomen om aanspraak te maken op deze vorm van steun. Tot nu toe betaalden mkb'ers nog 150 euro aan eigen bijdrage, een bedrag dat al lager is door overheidssubsidie. Maar, zoals een woordvoerder van het ministerie zegt: "In deze tijd is voor sommige ondernemers ook 150 euro te veel."

Ondernemers die er voor advies bij de Kamer van Koophandel niet uitkomen omdat ze meer hulp nodig hebben, kunnen bij de OKB terecht. Bij de stichting werken veel oud-ondernemers, die de mkb'ers gedurende enkele maanden hulp bieden om uit de problemen te komen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken waar in het bedrijf op bezuinigd kan worden.

"Door deze aanpak worden jaarlijks circa 2.500 ondernemers geholpen door het OKB, waarvan er ruim 1.000 in zwaar weer verkeren. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers in nood hun onderneming te herstellen", stelt het ministerie.

