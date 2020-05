Veel bedrijven doen dezer dagen een moreel appel op werknemers om vakantiedagen op te nemen, zodat niet iedereen aan het eind van het jaar tegelijkertijd weg wil. Een appel doen kan, maar dwingen kan absoluut niet, zeggen werkgeversvereniging AWVN en vakbond FNV tegen NU.nl.

"Het is wel een probleem dat nu in sommige sectoren meer mensen zijn dan er werk is", zegt de woordvoerder van de AWVN. "Denk aan de horeca bijvoorbeeld." Bij de werkgeversclub geven de leden aan wel een beroep te doen op de werknemers om vrij te nemen nu dat makkelijk kan.

"Dat snappen we, maar als mensen op dit moment vakantie opnemen, kunnen ze nergens naartoe", zegt een woordvoerder van vakbond FNV. "Als je je werkgever op deze manier wil helpen, prima. Zolang het maar niet onder druk gebeurt." En zomaar vakantiedagen afschrijven bij de werknemers, wat volgens de FNV ook wel voorkomt, is natuurlijk helemaal uit den boze.

"Wij krijgen telefoontjes van mensen die net de meivakantie hebben gehad en de dagen die ze voor later dit jaar hadden opgenomen willen teruggeven. Dan sta je niet zo sterk want dat is wettelijk niet geregeld." Dat bevestigt ook de AWVN. "Bij voorkeur treed je altijd in overleg."

'Overleggen doe je altijd al'

In principe bepaalt de werknemer wanneer deze zijn of haar vakantiedagen opneemt. "En dat gaat in het algemeen al in overleg", vult de FNV aan. "Het is niet zo dat je als werknemer zegt: in december neem ik vier weken vakantie op. Je overlegt dat altijd al, bijvoorbeeld over wie in het hoogseizoen op vakantie mag."

Het verschil daarbij is dat het er nu eerder om gaat dat mensen juist géén dagen willen opnemen. "Op de langere termijn staan die dagen ook als schuld in de boeken", waarschuwt de AWVN. "Je moet dit soort zaken toch proberen samen op te lossen, in goede harmonie. Tussen werkgever en werknemer, of via de ondernemingsraad."