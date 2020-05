Corendon biedt vakantiegangers met ingang van eind juni 'coronavrije' vakanties aan, maakt de grootste touroperator van Nederland maandag bekend. De reisorganisatie doet dat door de reizigers eerst te testen, ze vervolgens zelf te vervoeren en onder te brengen in een eigen all-inclusiveresort. Dat mogen ze tijdens de vakantie dan niet verlaten.

Op deze manier hoeven de reizigers geen mondkapjes te dragen en geen afstand van anderen te houden.

Corendon wil de vakantiegangers vlak voor vertrek testen in een hotel van de organisatie vlak bij Schiphol. "Vakantie waarbij je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden of mondkapjes moet dragen, is voor ons geen vakantie. Wij willen dat onze klanten zich vrij en zorgeloos kunnen bewegen tijdens hun vakantie en daar gaan we vanaf 26 juni voor zorgen", zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon.

Het bedrijf wil vierhonderd mensen per uur kunnen testen. "Twee vliegtuigen per uur", aldus Van der Heijden. Het gaat om mond- of neusslijmtests. "Die worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel." De komende tijd wordt een leverancier voor die tests geselecteerd.

Vervoer en verblijf in eigen hand

Omdat Corendon stelt dat dit soort vakanties alleen kan worden aangeboden als het bedrijf de hele keten van vervoer en verblijf in eigen hand kan houden, geldt het stempel 'coronavrij' voor een beperkt aantal bestemmingen. In eerste instantie gaat het om reizen naar Turkije, later komen daar mogelijk ook Curaçao, Ibiza en wat Italiaanse bestemmingen bij.

Voor de korte afstand heeft Corendon eigen vliegtuigen en het bedrijf heeft op verschillende plekken in de wereld eigen resorts. "In het geval van Curaçao zal overlegd worden met KLM, die de vluchten uitvoert", aldus Corendon.

De touroperator houdt nog een kleine slag om de arm. "Er moet nog heel veel worden geregeld om deze 'coronavrije' vakanties te kunnen aanbieden. Als er ook maar enige twijfel bestaat over de veiligheid van de vakantiegangers, dan zullen we niet aarzelen om de start van het programma uit te stellen."

Corendon heeft alle vakanties tot en met 25 juni geannuleerd. "We gaan deze reizen eerst aanbieden aan de mensen die al een vakantie vanaf 26 juni geboekt hadden", zegt Van der Heijden.