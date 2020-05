Met ingang van maandag moeten passagiers aan boord van KLM-toestellen gezichtsbescherming dragen. Het is een van de maatregelen die de maatschappij neemt in verband met het coronavirus. Tegelijkertijd zegt de maatschappij dat het risico van besmetting aan boord laag is.

Passagiers die vanaf maandag aan boord willen van een KLM-vliegtuig moeten gezichtsbescherming dragen die zowel de neus als de mond bedekt. "Zoals chirurgische maskers en niet-medische maskers", aldus KLM. Reizigers moeten daar zelf voor zorgen. Als mensen geen masker dragen, kunnen ze geweigerd worden.

"Het cabinepersoneel zal uiteraard ook gezichtsbescherming dragen." Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden de vliegtuigen bij KLM ook vaker én grondiger schoongemaakt. "En worden de contactmomenten tussen bemanning en passagiers tijdens de vlucht tot een minimum beperkt."

Voordat passagiers vanuit 'risicogebieden' aan boord gaan, kan het zijn dat zij een gezondheidsverklaring moeten invullen. Op basis daarvan wordt beoordeeld of ze 'fit genoeg' zijn om te vliegen.

De snelle en verticale luchtstroom vermindert risico

"Het risico van besmetting aan boord van vliegtuigen is overigens laag", zegt KLM. "Moderne vliegtuigen zijn namelijk voorzien van High Efficiency Particulate Air-filters (HEPA-filters), die zorgen voor schone cabinelucht van hoge kwaliteit, waarbij er een hoge mate van luchtcirculatie plaatsvindt."

De HEPA-filters zijn volgens KLM ontworpen om 99,99 procent van de virussen en bacteriën te vangen, inclusief coronavirussen, en zijn aan boord van alle toestellen.

Ook gaat de luchtstroom in het vliegtuig van boven naar beneden. "Wat de kans op horizontale transmissie in de cabine nog verder vermindert." Ook het feit dat de lucht snel stroomt, gaat volgens KLM de verspreiding van druppels tegen.

"Verder zitten de passagiers allemaal met hun gezicht in dezelfde richting, zodat er weinig face-to-face-interactie is en vormen de stoelen een barrière voor de transmissie naar voren of naar achteren in de cabine."