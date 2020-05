Amusementspark Disneyland in Sjanghai heeft maandag na drie maanden de deuren weer geopend voor het publiek. Het is het eerste van de zes resorts van de Walt Disney Company waar bezoekers weer terecht kunnen, maar in veel minder groten getale dan voorheen.

Mickey Mouse en kornuiten verwelkomen dagjesmensen bij de entree, maar afstand houden is geboden. Alle bezoekers dragen mondkapjes en moeten via een app laten zien dat ze gezond zijn. Door het park zijn markeringen aangebracht waar mensen al dan niet mogen staan en lopen. In de attracties moeten mensen verder uit elkaar zitten dan normaal.

Bezoekers die een jaarabonnement hebben kunnen van tevoren een dag en tijd reserveren waarop ze naar het park willen komen. Dagkaarten zijn voor de komende periode al uitverkocht. Op de eerste dag worden al duizenden bezoekers verwacht. De capaciteit in het park is teruggebracht tot 20 procent van wat het normaal was. Dat komt neer op zo’n zestienduizend bezoekers per dag.

De sluiting van de parken heeft het Disney-concern al 1,4 miljard dollar (zo'n 1,3 miljard euro) aan winst gekost.