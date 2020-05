Als bedrijven staatssteun kunnen krijgen en tegelijkertijd mensen kunnen ontslaan, zoals mogelijk zou worden in het tweede steunpakket aan het bedrijfsleven, dan schiet de steun zijn doel voorbij. Dat zegt vakbond FNV maandag in reactie op de mededelingen van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kwam al vrij snel nadat de impact van de coronacrisis duidelijker werd, in plaats van de werktijdverkorting. Tot dan toe de regeling waar ondernemers zich in tijden van crisis toe konden wenden om werkgelegenheid veilig te stellen.

Ook bij de NOW was het doel om werkgelegenheid te beschermen. Vanaf juni komt een tweede steunpakket van de overheid voor het bedrijfsleven. De NOW maakt daar wederom deel van uit, maar hoe precies moet nog worden ingevuld. Inmiddels lijkt het erop dat werkgevers hun werknemers dan wel mogen ontslaan zonder dat daar een boete op staat, zoals nu wel het geval is.

"We zien nu al dat veel mensen met flexcontracten zijn ontslagen en werkgevers allerlei vormen van loonoffers vragen, ondanks de staatssteun. Die is er juist om banen en inkomens te behouden", aldus de FNV.

Vakbond CNV noemt het voorstel van Koolmees "een subsidie op grootschalige ontslagrondes". "Dit voorstel kan leiden tot honderdduizenden extra werklozen." De minister begeeft zich volgens het CNV op een hellend vlak. "Bedrijven strijken straks de staatssteun op terwijl ze hun mensen vervolgens wel mogen ontslaan. Een blamage."