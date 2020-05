Nederlandse consumenten waren in de maand april negatief gestemd over de economische vooruitzichten. In de loop van de maand bleek het vertrouwen nog verder afgenomen dan begin april, blijkt uit een extra peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die maandag is gepubliceerd.

Normaliter meet het statistisch bureau het sentiment grotendeels in de eerste helft van de maand, maar in verband met het coronavirus is nu een extra meting gedaan.

Het CBS rapporteerde eerder dat de indicator van het consumentenvertrouwen niet eerder zo hard was gedaald als in de periode van maart op april. "De extra meting in de tweede helft van april laat een verdere daling zien naar. Dit komt vooral door een verder verslechterd oordeel over het economisch klimaat."

Ook al ziet de consument het economisch somberder in, de zogenoemde koopbereidheid daalt niet navenant.