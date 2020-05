De Belastingdienst geeft toe dat tussen 2012 en 2014 ruim elfduizend mensen met een dubbele nationaliteit strenger zijn gecontroleerd dan anderen, zo blijkt maandag uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw.

Nu blijkt dat de tweede nationaliteit in die periode voor de Belastingdienst een officieel selectiecriterium was om te bepalen of er een grotere kans op fraude bestond. Sinds de toeslagenaffaire worden vraagtekens geplaatst bij de persoonsgegevens die de fiscus gebruikt bij de toekenning van toeslagen.

De Belastingdienst erkent dat in 2012 een "risicomodule" was ingebouwd die op basis van criteria bepaalde of een belastingaangifte extra gecontroleerd moest worden. Als iemand aan vijf criteria voldeed, dan volgde een intensievere controle.

'Regel ingevoerd op basis van ervaring uit eerdere jaren'

Een van die selectieregels was bijvoorbeeld of iemand hoge aftrekposten had opgegeven. Een ander criterium was een tweede nationaliteit. Volgens de onderzoekers is deze regel in 2012 ingevoerd op basis van "kennis, expertise, patronen en ervaring uit eerdere jaren".

In 2012 werden 3.403 burgers op basis van deze regel extra gecontroleerd en in het jaar erop 7.466 mensen. In 2014 zou dat 189 keer gebeurd zijn. In dat laatste jaar werd de wet gewijzigd, waardoor de tweede nationaliteit niet meer werd geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Sinds 2015 speelt de dubbele nationaliteit geen rol meer bij de Belastingdienst.

Oude gegevens konden worden ingezien door de afdeling Toeslagen

De oude gegevens over de dubbele nationaliteit zijn wel bewaard gebleven en konden worden geraadpleegd door de afdeling Toeslagen.

De eerder genoemde toeslagenaffaire draait om het onrechtmatig stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst ouders ten onrechte had aangewezen als fraudeur. Toeslagen werden stopgezet en in sommige gevallen teruggevorderd.

Het ging vaak om duizenden euro's, waardoor veel mensen in de problemen kwamen. De afdeling Toeslagen heeft altijd ontkend etnisch geprofileerd te hebben.