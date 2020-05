De Europese Commissie wil dat lidstaten reisvouchers aantrekkelijker maken zodat reizigers eerder voor een voucher dan voor restitutie van de reissom kiezen, zo blijkt uit documenten die in handen zijn van persbureau Reuters.

Een aantal lidstaten, waaronder Duitsland, hebben bij de Europese Commissie aangeklopt over de verplichte regels die nu gelden rond reizen die niet doorgaan als gevolg van de COVID-19-pandemie. Onder de huidige regels hebben reizigers het recht om de reissom terug te krijgen. Een alternatief is een voucher.

Volgens Duitsland wordt de toerismebranche, waaronder reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen, door de huidige regeling alleen nog maar harder geraakt. De lidstaten willen dan ook dat de Commissie de regels omtrent het terugvragen van de reissom versoepelt of opschort.

De Europese Commissie wil op haar beurt dat lidstaten de keuze voor een voucher aantrekkelijker maken. Dit kan bijvoorbeeld door staatsgarantie af te geven op de reisvouchers - dat mensen toch nog hun reis op een later moment kunnen maken in het geval dat een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij omvalt.

Aanstaande woensdag vergadert de Europese Commissie weer. De verwachting is dat de Commissie dan naar buiten treedt met adviezen over reisvouchers en de opstart van het toerisme.

