In de eerste week van mei zijn ruim 7.000 nieuwe aanvragen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingediend door bedrijven. Daarmee zijn er nu meer dan 121.000 verzoeken voor een financiële tegemoetkoming in het betalen van de salarissen binnengekomen, meldt het UWV vrijdag.

Het door de UWV uitgekeerde bedrag aan voorschot is daarnaast opgelopen tot boven de 2 miljard euro. Daar hebben nu 110.000 werkgevers gebruik van gemaakt, die gezamenlijk 1,8 miljoen mensen op de loonlijst hebben staan.

Net als een week eerder was ook in de eerste week van mei het grootste aantal toekenningen voor bedrijven in de horeca- en cateringsector. De detailhandel en de zogeheten overige commerciële dienstverlening maken de top drie compleet.