De werkloosheid in de Verenigde Staten is in april gestegen naar 14,7 procent nadat vorige maand vanwege de coronacrisis 20,5 miljoen banen verloren zijn gegaan. Dat blijkt vrijdag uit nieuwe gegevens van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

De laatste keer dat de werkloosheidspercentage in de dubbele cijfers terecht kwam, was in 1982. Dat jaar zat 10,8 procent van de beroepsbevolking zonder baan.

Het record van het grootste maandelijkse banenverlies is inmiddels ook uit de boeken. In september 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, verloren 1,96 miljoen Amerikanen hun baan. Vorig maand lag dat aantal ruim tienmaal zo hoog.

Aan het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt komt voorlopig geen einde, aangezien er vorige week opnieuw 3,2 miljoen mensen een aanvraag deden.

Het banenverlies komt bovendien op een ongelukkig moment: in februari stond de werkloosheid met 3,5 procent op het laagste niveau in vijftig jaar.

