Vanaf aanstaande maandag mogen contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten weer aan de slag. Hoewel de overheid het advies geeft om geen mondkapje te dragen, wil het merendeel van deze beroepsgroep toch graag beschermende middelen dragen. Dit vertelt FNV Mooi vrijdag aan NU.nl.

"Er heerst veel angst in deze beroepsgroep: waarom wel een mondkapje in de trein en niet voor de kapper die een snor op nog geen 30 centimeter afstand moet knippen?" aldus een woordvoerder van FNV Mooi.

Veel kappers en schoonheidsspecialisten nemen daarom het heft in eigen handen en dragen daarom toch vanaf maandag een mondkapje. "De klant kunnen we het niet verplichten, maar veel ondernemers in deze beroepen zouden het toch graag zien."

Volgens FNV Mooi is er absoluut geen vrees dat er te weinig mondkapjes zouden zijn. "De overheid heeft maar een aantal toeleveranciers, maar er zijn natuurlijk veel meer producten van beschermende materialen." De woordvoerder vertelt aan NU.nl dat de contactberoepen zelf ook mondkapjes verkopen. "Denk bijvoorbeeld aan een pedicure, die dragen al vaak beschermende middelen en die worden onderling verkocht of men weet wel een betrouwbare producent."

Ondanks het advies van de overheid gaat FNV Mooi ervan uit dat veel kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen toch een mondkapje gaan dragen. "Het geeft mensen een gevoel van veiligheid dat nu mist," aldus de woordvoerder.

