In maart van dit jaar is de Nederlandse bloemen-, planten-, bollen- en bomenexport al behoorlijk ingezakt als gevolg van de coronacrisis. De waarde van de sierteeltexport kwam bijna een kwart lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag. De bloemenexport daalde zelfs met 26 procent.

Vooral de uitvoer naar Italië had te lijden onder de coronacrisis. De exportwaarde van de naar het land verscheepte sierteelt daalde met 61 procent. De waarde van de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar de tweede exportbestemming voor sierteelt, daalde met 13 procent het minst.

De export van sierteelt, waar bloemen, planten, bollen en boomkwekerijproducten onder vallen, vertegenwoordigde in 2019 een bedrag van 9,5 miljard euro en was daarmee de belangrijkste sector binnen de landbouwproducten. De exportwaarde zat in de eerste twee maanden van dit jaar nog in de lift.

In januari werd nog een toename van 10 procent geregistreerd, in februari was dat al teruggelopen tot 3 procent.

