De coronacrisis heeft voor een grote daling gezorgd in de Duitse export. De goederenexport is in maart met 11,8 procent afgenomen ten opzichte van februari dit jaar. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

De daling van de export in maart ten opzichte van de maand ervoor, is volgens het statistiekbureau de grootste exportkrimp op maandbasis sinds het begin van de metingen dertig jaar geleden, in 1990. Op jaarbasis gaat het om een daling van de export met bijna 8 procent.

Ook de Nederlandse export naar Duitsland heeft een knauw gekregen. In maart van dit jaar leverde ons land voor 8,4 miljard euro aan goederen en diensten aan Duitsland. Een jaar eerder was dat nog 9,2 miljard euro.