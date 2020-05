Het aantal boekingen via Booking.com voor overnachtingen in hotels, appartementen en andere logeeraccommodaties is in de eerste drie maanden van het jaar al met 40 procent gedaald als gevolg van de coronacrisis.

Hierdoor heeft Booking Holdings, moederbedrijf van Booking.com, de omzet in het eerste kwartaal met 19 procent zien dalen tot 2,3 miljard dollar (2,12 miljard euro). Het verlies kwam uit op 699 miljoen dollar.

In dezelfde periode vorig naar schreef Booking Holdings nog een winst bij van 765 miljoen dollar.

Het bedrijf verwerkte in het eerste kwartaal voor 12,4 miljard dollar aan boekingen, een daling van 51 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019. Het aantal geboekte overnachtingen daalde met 43 procent.

Ondanks de impact van de coronacrisis verwacht CEO Glenn Fogel dat het bedrijf sterker uit de huidige crisis zal komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.