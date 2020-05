Het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven is niet opgewassen tegen de effecten van een voortdurende coronacrisis. Indien deze langer dan een half jaar aanhoudt, vreest de helft van de bedrijven te moeten sluiten.

Dat blijkt vrijdag uit een omvangrijke enquête die in april in opdracht van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en MKB-Nederland is uitgevoerd. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Kamer van Koophandel (KvK) en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) behoren tot de opdrachtgevers.

Drie kwart van de ondernemers rekent in het lopende kwartaal op een omzetdaling. Ook verwachten ondernemers het personeelsbestand niet op peil te kunnen houden. Dat geldt vooral in de horeca, waar 85 procent van de ondernemers rekening houdt met gedwongen ontslagen.

Als de coronacrisis nog een jaar voortduurt, denkt zelfs 60 procent van de ondervraagde ondernemers dat ze hun bedrijf niet in de huidige vorm kunnen laten voortbestaan. Ook als het ergste tussen drie tot zes maanden voorbij is, denkt nog altijd 15 procent in moeilijkheden te komen.

Als de crisis langer dan een half jaar aanhoudt, verwacht 31 procent problemen. Eenzelfde percentage geeft aan nu nog niet te kunnen zeggen hoelang het duurt voordat ze in moeilijkheden komen door de duur van de crisis. Dat zijn vooral ondernemers in de detailhandel.

Horecaondernemers meest pessimistisch

Horecaondernemers zijn van alle sectoren het meest pessimistisch gestemd over hun vooruitzichten. Net geen 36 procent dacht begin april nog hooguit twee maanden verder te kunnen. Sterker nog: slechts 5 procent van de ondervraagde horecaondernemers verwacht het nog een jaar uit te kunnen houden.

Het minst getroffen lijken de ondernemers in de handel en verhuur van onroerend goed. Dat lijkt te worden gestaafd door onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International. Zij verwachten een maximale kantoorleegstand van maximaal 10,8 procent als gevolg van de coronacrisis.

Bovendien worden de effecten van de verwachte economische recessie deels gecompenseerd door de 1,5 meterregel, waardoor bedrijven ook in afgeslankte vorm een groot kantooroppervlak nodig hebben.

