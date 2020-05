ING moet extra geld opzijzetten omdat leningen van bedrijven mogelijk niet terug worden betaald. Als gevolg daarvan daalt de winst met 40 procent, maakt vertrekkend topman Ralph Hamers vrijdag bekend.

Zeker 100.000 klanten van ING hebben tot nu toe uitstel van betaling van leningen en hypotheken gekregen. Daardoor bleef er in de eerste drie maanden van het jaar onderaan de streep 670 miljoen euro winst over. Vorig jaar was dat nog 1,1 miljard euro.

De winstdaling is het grote verschil met vorig jaar, al is die minder groot dan analisten vooraf hadden berekend. Zij gingen gemiddeld uit van een resultaat van iets minder dan 411 miljoen euro.

Hamers zegt er verder overtuigd van te zijn dat ING de toekomst aankan. In februari werd bekend dat de topman op 30 juni opstapt om later dit jaar leiding te gaan geven aan de Zwitserse bank UBS. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt.

