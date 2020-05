De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2,5 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Daarmee is de productie voor de tweede maand op rij gedaald. In februari was al sprake van een terugval van 1,3 procent ten opzichte van februari een jaar eerder.

De dagproductie in de transportmiddelenindustrie is het hardst geraakt. Verschillende bedrijven in deze branche hebben 19 maart hun fabrieken volledig gesloten als gevolg van de corona-uitbraak. In de machine-industrie was nog wel sprake van productiegroei.

De cijfers van april zijn er nog niet, maar het CBS wijst erop dat vorige week is gebleken dat het producentenvertrouwen in die maand naar het laagste niveau ooit is gedaald.