De centrale bank van Australië (RBA) verwacht dat de economie van het land als gevolg van de coronacrisis met 6 procent zal krimpen en dat de werkloosheid naar 10 procent zal groeien, maakt ze vrijdag bekend in het driemaandelijkse verslag over het monetair beleid.

Australië koerst met deze slechte cijfers af op de grootste recessie in dertig jaar tijd. De centrale bank verlaagde de rente in maart naar 0,25 procent, een laagterecord. De RBA lanceerde ook een steunpakket voor bedrijven en consumenten, waardoor ze onder meer sneller leningen verstrekt.

De centrale bank blikt in de notitie ook vooruit en stelt dat herstel van de economie erg onzeker is: alles hangt samen met de geleidelijke opheffing van de lockdown waar het land nu al enige tijd in verkeert.

Premier Scott Morrison heeft al aangekondigd dat winkels en horeca weer open mogen. Als het aantal coronagevallen stabiel blijft of verder afneemt, mogen ook musea en bioscopen de deuren weer openen.

