Lufthansa onderhandelt met de Duitse regering over een steunpakket van 9 miljard euro, deels in de vorm van een lening. De Duitse overheid krijgt hiermee mogelijk ook een aandeel van 25,1 procent in het bedrijf, meldt de luchtvaartmaatschappij donderdag.

De onderhandelingen over de precieze invulling zijn nog in volle gang. Als er eenmaal overeenstemming is bereikt, moet de Europese Unie het steunpakket nog goedkeuren. Mogelijk stelt de EU nog aanvullende voorwaarden aan de staatssteun.

Eerder gingen er geruchten over een reddingspakket van 10 miljard euro. Ook boden piloten aan om twee jaar lang tot 45 procent van hun salaris in te leveren om de luchtvaartmaatschappij te redden.

Lufthansa is net als veel andere luchtvaartmaatschappijen in de problemen geraakt door de huidige pandemie. Slechts een fractie van het normale aantal vluchten mag uitgevoerd worden, waardoor maatschappijen weinig geld binnenkrijgen. Tegelijkertijd lopen de kosten door.

