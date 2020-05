Zomervakantie in eigen land kan prima, zei minister-president Mark Rutte woensdag op een persconferentie. Nederlanders mogen vanaf 1 juli weer met een toiletrol onder de arm naar de gemeenschappelijke wc's en ook de gedeelde doucheruimtes kunnen weer open. En dat merken vakantieparken, blijkt donderdag uit een rondgang van NU.nl.

Sinds Ruttes persconferentie van woensdag zien Center Parcs en Landal GreenParks het aantal geboekte huisjes stijgen en hebben de telefooncentrales van de vakantieparken het drukker. Roompot heeft nog geen cijfers van de afgelopen dag, maar zag in de laatste weken steeds meer mensen op de site verschijnen om zich te oriënteren op een plekje.

De interesse in een binnenlandse vakantie neemt toe, omdat je voorlopig alleen nog de grens over mag als het noodzakelijk is. Vakantie vieren in eigen land kan daarentegen nog prima, stelde Rutte woensdag. Campings en vakantieparken mogen vanaf 1 juli in principe volledig worden geopend, inclusief sanitaire voorzieningen.

Naast de reisbeperkingen speelt geld ook een rol bij de keuze voor een binnenlandse vakantie, blijkt donderdag uit onderzoek van NBTC-NIPO. Een vakantie in eigen land is doorgaans goedkoper dan een reis waarvoor je een vliegticket nodig hebt of een verre rit met de auto moet maken. "Mensen zijn bang dat ze wellicht minder geld te besteden hebben en wat is dan belangrijker?", aldus directeur Marieke Politiek van NBTC-NIPO.

Uit het onderzoek, dat voor de persconferentie was afgerond, blijkt ook dat meer Nederlanders dit jaar een vakantie in eigen land plannen. "Vorig jaar was nog een op de vijf geplande lange vakanties een binnenlandse vakantie, nu is dat een op de vier", aldus Politiek.

Geen topzomer voor vakantieparken

De vakantieparken verwachten dat de vraag vanuit Nederland voor de zomervakantie zal toenemen, maar dat betekent niet dat de vakantieparken deze zomer voller zitten dan normaal.

"Wij zitten sowieso elke zomer vol", stelt een woordvoerder van Roompot. Ook Center Parcs en Landal GreenParks hebben in een coronavrije zomer al geen huisjes meer om te verhuren. "We kunnen een huisje maar één keer verhuren, dus het zal niet nog drukker worden dan normaal", aldus de Roompot-woordvoerder.

De achterstand die de vakantiebranche door de coronacrisis heeft opgelopen, kan niet zomaar ingehaald worden omdat er niet ineens meer vakantiehuizen zijn om te verhuren. "Die schade kan alleen ingehaald worden in het voor- en naseizoen", stelt Geert Dijks, directeur van recreatiebelangenorganisatie HISWA-RECRON.

Grotere kans op Nederlandse buren

Mensen die al jaren op een vakantiepark in Nederland te vinden zijn, kunnen dit jaar mogelijk wel een stuk meer Nederlanders treffen.

"Van alle overnachtingen in Nederland komt het grootste deel van Nederlanders zelf. Ongeveer 35 procent komt van mensen uit nabijgelegen landen. Als zij niet komen, dan ontstaat er meer plek voor Nederlanders", aldus Dijks.