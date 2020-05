Het UWV voorspelt donderdag dat het aantal banen zal dalen, ondanks de maatregelen van de overheid die juist bedoeld zijn om banen te behouden.

Vooral bij reisbureaus en in de uitzendbranche, horeca, cultuur, sport en recreatie, sierteelt en luchtvaart zou een "forse banenkrimp" aanstaande zijn. Het UWV houdt wel een slag om de arm: nieuwe overheidsmaatregelen of ontwikkelingen in het buitenland kunnen een andere uitkomst opleveren.

Op basis van de momentopname van het UWV wordt ook een aanzienlijk banenverlies in de metaalsector, technologische industrie, non-fooddetailhandel, dienstverlening, autohandel en het personenvervoer over land voorspeld. Deze sectoren bieden nu nog banen aan 32 procent van de werknemers van Nederland.

Het is al met al een flinke verandering vergeleken met de situatie voor de corona-uitbraak in Nederland, aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie. "Als iemand begin maart werkloos werd, dan waren er genoeg kansen om snel weer aan het werk te gaan. In deze tijd is dat een stuk lastiger."

Sectoren die werkgelegenheid zien toenemen

Wel zijn er sectoren waar de werkgelegenheid volgens het UWV zal toenemen, zoals zorg en welzijn, de overheid en de post- en koeriersbranche. Deze sectoren representeren op dit moment 23 procent van de totale werkgelegenheid.

Voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die de overheid in het leven heeft geroepen om werkgelegenheid te behouden, hebben inmiddels 114.000 werkgevers een aanvraag ingediend. 104.000 van hen hebben nu een voorschot ontvangen.

