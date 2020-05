Webwinkel bol.com, de drogisterijketens Kruidvat, Etos en Trekpleister en de HEMA gaan mondkapjes verkopen. Het gaat in alle gevallen om niet-medische mondkapjes. De winkels springen hiermee in op de te verwachten grote vraag nu het dragen van mondkapjes verplicht wordt in het openbaar vervoer.

Bij bol.com zijn de mondkapjes per direct weer te bestellen. Eerder stopte de webwinkel met de verkoop ervan "naar aanleiding van een oproep van de Nederlandse en Belgische overheid om zoveel mogelijk medische mondkapjes beschikbaar te stellen voor de zorg", aldus de webwinkel.

"Daarbij kwam het bericht dat mondkapjes vooralsnog niet nodig waren voor burgers in het openbare leven." Nu is het advies veranderd; op sommige plekken wordt het dragen van mondkapjes geadviseerd of zelfs verplicht.

"Om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bij dit advies laten we per direct weer katoenen mondmaskers toe op ons platform, voor zowel verkoop in Nederland als België", meldt bol.com, dat ook al signaleert dat de klanten ernaar op zoek zijn.

Bij de HEMA komen zo snel mogelijk mondkapjes te liggen in alle 460 filialen en de stationswinkels. "We verwachten dat mensen gaan hamsteren, dus dat zullen we wel monitoren", zegt een woordvoerder. HEMA stelt liever geen maximum aan de hoeveelheid mondkapjes die klanten mogen kopen.

Kruidvat doet dat in eerste instantie wel. Klanten kunnen maximaal één doosje met twintig stuks per keer kopen. Deze keten met bijna duizend filialen in Nederland begint met de verkoop van papieren wegwerpmondkapjes.

"Online vanaf vrijdag en in de loop van de volgende week ook in de winkels", laat Kruidvat weten. Later volgen ook katoenen exemplaren die te wassen en hergebruiken zijn. Zusterbedrijf Trekpleister, waarvan circa 250 filialen zijn in Nederland, zal rond de derde week van mei ook mondkapjes gaan verkopen.

Etos hervat net zoals bol.com de verkoop. "In het begin van de coronacrisis hebben we de voorraad aan de zorg geschonken. Nu gaan we de niet-medische mondkapjes in alle 550 winkels en online verkopen", aldus een woordvoerder. Daar geldt een maximum van drie pakjes per klant.

Alle retailers zeggen dat er voldoende voorraad is.

