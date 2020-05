DSM maakt op verzoek van de Nederlandse overheid 2,8 miljoen coronateststaafjes waarmee op grote schaal getest kan worden of mensen besmet zijn met het virus. Het is voor het eerst dat deze staafjes in Nederland worden gemaakt.

"De productie is inmiddels begonnen", zegt een woordvoerder van het concern donderdag desgevraagd tegen NU.nl. De 2,8 miljoen staafjes moeten er voldoende zijn om in de totale Nederlandse behoefte voor de komende drie maanden te voorzien. "Daarna zien we verder."

DSM stelt de grondstof, een hoogwaardige kunststof, gratis ter beschikking. Hetzelfde geldt voor de expertise. Het van oorsprong Limburgse bedrijf dat nu actief is over de hele wereld heeft met een 3D-printer eerst een prototype van het teststaafje gemaakt. Daarna kon de productie beginnen.

"De staafjes die normaal in Nederland gebruikt worden, zijn geproduceerd in Italië en China", aldus DSM. Omdat er een wereldwijd een tekort is en om minder afhankelijk te zijn van de toelevering vanuit het buitenland, heeft het ministerie van Volksgezondheid een beroep gedaan op DSM.

Oud DSM-topman Feike Sijbesma is speciaal gezant voor de coronacrisis.

