Webwinkel bol.com presteert goed in coronatijden, blijkt uit kwartaalcijfers van moederbedrijf Ahold Delhaize. De verkopen van de webwinkel lagen in de eerste drie maanden van dit jaar 39,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Nederlandse webwinkelgigant lijkt te profiteren van de coronamaatregelen, waardoor winkelstraten vermeden worden en consumenten massaal online zijn gaan bestellen.

Naast de gewone verkopen van bol.com schoten ook de verkopen van derde partijen bij de webwinkelgigant de lucht in: de verkopen lagen daar 66 procent hoger dan vorig jaar. Het aantal derde verkopers bij bol.com nam met 1.700 toe tot 21.000.

De hele Europese retailtak van Ahold Delhaize, waar Albert Heijn, Etos en Gall & Gall ook onder vallen, groeide qua verkopen. Deze stegen met zo'n 11 procent vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar. Vooral online werd er meer verkocht, met een groei van bijna 25 procent.

Ahold Delhaize maakt, buiten bol.com, geen onderscheid tussen de winkelketens in de kwartaalcijfers, dus het is moeilijk te zeggen waar de online groei precies vandaan komt. Wel werd in een eerder stadium al duidelijk dat Albert Heijn door de coronacrisis flink meer online is gaan verkopen. De supermarktketen maakte toen bekend zeshonderd extra medewerkers aan te nemen, vanwege het grote aantal boodschappenbestellingen.

