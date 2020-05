Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 1,8 miljard euro, blijkt donderdag uit kwartaalcijfers (pdf) van het concern. De impact van het coronacrisis blijkt gigantisch te zijn: in dezelfde drie maanden vorig jaar kwam het verlies nog uit op 320 miljoen euro.

Door de coronacrisis staan de vliegtuigen van Air France-KLM voor het grootste deel aan de grond. Eind april werd al bekend dat KLM in maart 54 procent minder passagiers had vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Het aantal vervoerde passagiers zal in het tweede kwartaal nog verder dalen, omdat de luchtvaart pas halverwege maart ook buiten Azië vluchten ging schrappen en de reisrestricties tussen landen nog altijd gelden. Air France-KLM verwacht dat de vliegcapaciteit in het tweede en derde kwartaal dan ook met respectievelijk 95 en 80 procent lager zal liggen dan vorig jaar.

Vooral de Franse kant van het concern werd hard geraakt door de coronacrisis: Air France noteerde een operationeel verlies van 536 miljoen euro. Bij KLM lag dit verlies met 275 miljoen euro bijna de helft lager.

Door de grote economische schok van de coronacrisis op de luchtvaart heeft zowel Air France als KLM aan moeten kloppen bij de nationale overheden voor steun. Nederland zal KLM met 2 tot 4 miljard euro steunen, maar de voorwaarden en verdere details zijn nog niet bekend. De Fransen steunen Air France met 7 miljard euro aan leningen en garantstellingen.

