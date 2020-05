In tegenstelling tot kappers en de horeca moeten sportscholen de deuren vooralsnog tot 1 september dichthouden in verband met het coronavirus. Het uitblijven van positiever nieuws komt hard aan bij de fitnessbranche. "Wij zijn ervan overtuigd dat dit veel eerder kan", zegt directeur Patrick Rijnbeek van branchevereniging NLActief.

De branchevereniging had gehoopt "ergens tussen 11 mei en 1 juni" open te kunnen. Sportscholen zijn sinds 15 maart gesloten.

Volgens de premier is het ingewikkelder om sportscholen nu al te openen dan bij bijvoorbeeld de horeca het geval is. "Je zit er toch vaak in een kleine ruimte, apparaten worden vaak niet goed schoongemaakt", aldus de premier woensdagavond.

De branche voelt zich niet serieus genomen. Rijnbeek: "We zijn een volwassen branche met professionals die altijd aanwezig zijn. Er ligt een goed protocol met looplijnen en waar we goed zouden handhaven op hygiëne. We snappen niet waarom we aan het einde moeten aansluiten."

Ook de Vereniging van Exclusieve Sportcentra is ontevreden met het besluit sportscholen pas 1 september te openen. Voorzitter Han de Hair vindt dat sporters, fitnessclubs en fitnessbeoefenaren door het kabinet "in de kou zijn gezet". Volgens hem is er bovendien sprake van willekeur: "We laten het er niet bij zitten en zullen zeker in actie komen."

Premier Rutte zei tijdens de persconferentie op woensdag wel het gesprek aan te zullen gaan met de sportscholen, om te kijken of zij de deuren toch eerder kunnen openen. "Die handreiking nemen wij natuurlijk aan, wij gaan graag in gesprek."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.