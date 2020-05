De vijf nationale luchthavens hebben in maart 56 procent minder passagiers zien vertrekken en aankomen. De terugval in maart treft ook de aantallen over het hele kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als gevolg van de overheidsmaatregelen in maart om de corona-uitbraak te beteugelen, viel het aantal passagiers dat in het eerste kwartaal via de vijf nationale luchthavens reisde ruim 20 procent lager uit, zo schrijft het CBS, dat geen aantallen meldt.

Het vrachtverkeer werd in maart met een daling van 1 procent minder hard getroffen. Wel lag de hoeveelheid vracht die werd vervoerd 18 procent lager. Dit komt onder meer omdat er ook vracht met passagiersvluchten vervoerd is.

De vijf nationale luchthavens zijn die van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Maastricht.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.