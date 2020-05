De brancheorganisatie voor kappers is "in eerste instantie vooral blij" met de versoepeling van de coronamaatregelen, en ook de branchevereniging voor schoonheidsspecialisten is er goed over te spreken. Toch is de horeca iets minder enthousiast: vooral kleine cafés en restaurants komen zo in de knel, stelt de brancheorganisatie.

Komende week mogen ze alweer open, en dat lekte woensdag al uit. Dat hebben de kappers geweten, vertelt woordvoerder Gonny Eussen van Kappersbrancheorganisatie ANKO. De aanvragen stroomden woensdag al binnen. "Dit is waar we op hadden gehoopt. De maatregelen om veilig te kunnen werken komen letterlijk uit ons protocol."

“Dat mondkapjes niet verplicht worden, heeft ons wel een beetje verrast.” Kappersbrancheorganisatie ANKO

Overigens was niet álles zoals verwacht. "Dat mondkapjes niet verplicht worden, heeft ons wel een beetje verrast. Maar tegelijkertijd zeggen de experts hiermee ook heel duidelijk: als jullie je protocol volgen, zijn de mondkapjes niet nodig."

De kappersbranche heeft overigens als nadeel dat er geen werk ingehaald kan worden. "We kunnen niet sneller knippen", aldus de woordvoerder. Bovendien is er door de 1,5 meter-maatregelen minder ruimte voor klanten, waarmee de omzet dus lager zal zijn dan gewoonlijk. "Op dit moment heeft 70 procent van de kappers liquiditeitsproblemen, want de kosten lopen gewoon door. Er moet dus nog wel extra steun komen", stelt Eussen.

Met het probleem van een beperkter aantal klanten zitten schoonheidsspecialisten overigens niet. "Wij hebben als voordeel dat onze behandelingen sowieso vaak al één-op-één in een afgesloten cabine plaatsvinden", vertelt een woordvoerder van brancheorganisatie ANBOS. "In die zin is er veel mogelijk."

Wat er echter niet mogelijk is, is ook bij deze branche het inhalen van behandelingen. Die misgelopen omzet van afgelopen maanden is dus voor menig schoonheidsspecialist daadwerkelijk verloren.

Horeca: 'Met een beetje omzet nog steeds failliet'

Waar contactberoepen vanaf 11 mei het gaspedaal weer in mogen drukken, moeten uitbaters van restaurants en cafés langer wachten. Vanaf juni mogen zij pas weer aan de slag, en dan ook nog met dusdanige aanpassingen waardoor er flink minder gasten aan kunnen schuiven.

Zo mogen terrassen wel open, maar is een voorwaarde dat gasten een eigen tafel hebben en er tussen die tafels 1,5 meter afstand zit. Ook mogen restaurants en cafés binnen weer mensen ontvangen, maar dat blijft eerst nog wel beperkt tot een maximum van dertig mensen met voldoende afstand.

“Een klein café zonder terras kan zo alsnog maar twee of drie mensen ontvangen.” Dirk Beljaarts, horecabranchevereniging KHN

Voor sommige uitbaters zijn dat echter alsnog getallen die nooit gehaald kunnen worden, zegt Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Voor een klein café zonder terras betekent dit alsnog dat er maar twee of drie mensen binnen kunnen komen."

Wel is Beljaarts al met al "voorzichtig positief", omdat er in tegenstelling tot de geruchten toch is gekozen voor meer dan alleen het openstellen van terrassen. Dat laatste zou er immers voor hebben gezorgd dat heel veel ondernemers niets zouden winnen.

Maar het is nog niet genoeg. De steunmaatregelen moeten worden uitgebreid, stelt de KHN. "Niet om negatief te zijn, maar voor 90 procent van de horeca is dit verliesgevend. Ondernemers willen niets liever dan open gaan, maar met dit kleine beetje omzet ga je nog steeds failliet. De kosten lopen door."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.