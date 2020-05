In maart is 23 procent minder kerosine verbruikt dan in januari. Tevens werd er vorige maand minder geleverd aan het internationale vliegverkeer, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De zogeheten gebunkerde hoeveelheid, zoals die leveringen worden genoemd, liep hiermee terug tot 213 miljoen kilo, wat het laagste niveau in twintig jaar betekent.

Ook de afzet van andere olieproducten viel in maart lager uit. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder ligt de afzet 12 procent lager.

Ten opzichte van januari kromp de afzet van benzine met 20 procent en die van diesel met 2 procent. De beperkte afzetdaling van diesel komt doordat het vrachtverkeer goeddeels op peil is gebleven. Ook rijden er nog veel bedrijfswagens van aannemers, leaseauto's en landbouwvoertuigen rond op diesel.

Als gevolg van de lagere afzet van olieproducten hebben raffinaderijen hun productie inmiddels met 12 procent teruggeschroefd. Zo is de productie van benzine met 13 procent afgenomen tot 1.800 miljoen kilogram.

