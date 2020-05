Uber ontslaat met 3.700 medewerkers zo'n 14 procent van het personeelsbestand, meldt CNBC woensdag. Ook ziet CEO Dara Khosrowshahi af van zijn basissalaris. Het taxibedrijf lijdt zwaar onder de gevolgen van de coronapandemie, en probeert op deze manier de kosten te drukken.

Volgens de laatste cijfers heeft Uber 26.900 mensen in dienst. De meeste ontslagen vallen onder klantcontactmedewerkers en recruiters, blijkt uit documenten die het bedrijf indiende bij Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).

Dat CEO Khosrowshahi van zijn loon afziet, betekent overigens niet dat hij dit jaar niets ontvangt. Naast zijn salaris van 1 miljoen dollar (920.000 euro) krijgt de baas van Uber zijn meeste inkomsten uit onder meer bonussen.

Wereldwijd is sinds de coronauitbraak de vraag naar Uber-ritten met naar schatting 80 procent gedaald. Chauffeurs, die door het bedrijf als zelfstandige worden ingehuurd, hebben hierdoor weinig tot geen inkomsten. Dit heeft in Amerika opnieuw de discussie aangewakkerd over de al dan niet onterechte classificatie van de chauffeurs als zzp'er.

Donderdag maakt Uber de laatste kwartaalcijfers bekend, waarmee duidelijk wordt wat de financiële gevolgen voor het bedrijf tot nu toe zijn.

